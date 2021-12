Sandiaga Ajak Segenap Pihak Bahu-membahu Gerakkan Sektor Pariwisata

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengapresiasi segenap pihak baik itu lembaga, tokoh, maupun perusahaan yang telah berkomitmen tanpa lelah membangun dan menggerakkan sektor pariwisata di Indonesia.

Sandiaga menerangkan bahwa pariwisata adalah sektor yang terdampak paling lama karena pandemi Covid-19. Pengunjung pariwisata domestik dan mancanegara alami perlambatan yang berakibat pada berkurangnya devisa negara.

Kendati Indonesia masih diselimuti pandemi, namun mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini berharap pariwisata di Indonesia mampu terus bangkit baik di negeri sendiri maupun mata dunia.

"Jangan biarkan pandemi menghentikan langkah kita. Mari bersama, kita bahu membahu untuk membangun sektor pariwisata dan membangun Indonesia," kata Sandiaga dalam acara daring PVK Award 2021, Senin (20/12/2021).

Sandiaga mengajak semua pihak termasuk PT Prima Visi Kreasindo untuk berperan aktif meningkatkan pariwisata Indonesia dan perekonomian nasional.

"Dengan terus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi," ucapnya.

Adapun dalam PVK Award 2021, Sandiaga dinobatkan sebagai tokoh inspiratif, penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

"Saya ucapkan selamat dan sukses kepada penerima penghargaan PVK Award 2021. Terus berjuang, berkarya bersama untuk Indonesia maju. Bangkit di masa sulit, menang melawan Covid-19. Bersama PVK, yes we can do it," ucapnya.

Sebagai informasi, PVK Award 2021 merupakan ajang penghargaan bagi insan dan pelaku industri pariwisata yang punya komitmen tinggi membangkitkan kembali pariwisata Indonesia di masa pandemi 2021.

"Memberikan semangat dan motivasi kepada para insan industri pariwisata Indonesia, agar tetap bangkit dan bersemangat untuk tetap memajukan kegiatan pariwisata di Indonesia, walau masih dalam masa pandemi Covid-19," kata CEO PVK Group, Umi Kalsum.

Lewat PVK Award 2021 ini, diharapkan para pelaku industri pariwisata dapat membangkitkan kepedulian dan rasa empati masyarakat Indonesia untuk turut serta memajukan, dan mempromosikan pariwisata nusantara.

"Kegiatan ini diharapkan pula dapat menyatukan visi semua stakeholder dalam bidang pariwisata nasional untuk bersama-sama, dalam satu kesatuan memajukan dan mengedukasi masyarakat tentang wisata yang sehat dan aman, khususnya di masa pandemi Covid-19," ucapnya.