40 Kumpulan Quotes Hari Natal yang Bisa Dibagikan ke WA, Instagram, Twitter, dan Facebook

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan quotes Hari Natal yang bisa dibagikan ke WA, Instagram, Twitter, dan Facebook.

Hari Natal bagi umat kristiani menjadi momen damai dan sukacita setiap tahunnya.

Ibadah di gereja, berbagi hadiah, hingga berkumpul dengan keluarga dan saudara menjadi momen yang takkan terlupakan.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama adalah dengan berbagi quotes dan menyebarkannya di media sosial.

Baca juga: Sejarah Pohon Natal di Beberapa Negara: Awalnya Diarak Keliling untuk Iklan Drama Kisah Alkitab

Berikut kumpulan quotes Hari Natal yang bisa dibagikan, dikutip dari countryliving.com:

1. "Nothing ever seems too bad, too hard, or too sad when you've got a Christmas tree in the living room."

"Tidak ada yang tampak terlalu buruk, terlalu sulit, atau terlalu sedih ketika Anda memiliki pohon Natal di ruang tamu."

- Nora Roberts

2. "Christmas is the day that holds all time together."

"Natal adalah hari yang menyatukan semua waktu."