Kumpulan Quote untuk Rayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dengan Dua Bahasa

TRIBUNNEWS.COM - Hari Natal dirayakan pada Sabtu, (25/12/2021) besok.

Bagi kamu yang merayakan, jangan lupa untuk membagikan kebahagiaan di media sosial.

Berikut Tribunnews rangkum quotes Natal dikutip dari Serenata Flowers dan Good House Keeping dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Christmas Quotes atau Quote Natal

1. Hal yang menyenangkan tentang Natal adalah hal itu wajib, seperti badai, dan kita semua menjalaninya bersama. - Garrison Keillor

A lovely thing about Christmas is that it's compulsory, like a thunderstorm, and we all go through it together. - Garrison Keillor

2. Natal bukan hanya satu hari. Itu adalah kerangka berpikir. - Valentine Davies

Christmas isn’t just a day. It’s a frame of mind. - Valentine Davies

3. Malam Natal adalah malam lagu yang membungkus dirimu seperti syal. Tapi itu menghangatkan lebih dari tubuhmu. Itu menghangatkan hatimu ... mengisinya, juga, dengan melodi yang akan bertahan selamanya. - Bess Streeter Aldrich

Christmas Eve was a night of song that wrapped itself about you like a shawl. But it warmed more than your body. It warmed your heart ... filled it, too, with melody that would last forever. - Bess Streeter Aldrich