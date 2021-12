30 Quotes untuk Rayakan Hari Natal, Cocok Dibagikan di Instagram, Twitter, dan WhatsApp

TRIBUNNEWS.COM - Hari Raya Natal diperingati setiap 25 Desember.

Berbagai dekorasi Natal, kartu ucapan, kado, dan quotes digunakan untuk menyambut Hari Raya Natal.

Untuk kamu yang merayakan Hari Raya Natal, sambut perayaannya dengan membagikan Christmas Quotes di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp.

Berikut ini Tribunnews merangkum kumpulan Christmas Quotes, dikutip dari parade.com.

Christmas Quotes

1. “Peace on earth will come to stay, when we live Christmas every day.” — Helen Steiner Rice

Kedamaian di Bumi akan datang, ketika kita merasakan Natal setiap hari.

2. “The way you spend Christmas is far more important than how much.” — Henry David Thoreau

Caramu merayakan Natal adalah hal yang lebih penting daripada seberapa lama kamu merayakannya.

3. “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” — Helen Keller