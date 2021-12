45 Quotes dan Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan quotes dan ucapan selamat Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang bisa Anda bagikan.

Untuk merayakan pergantian tahun baru, banyak cara yang bisa dilakukan.

Satu di antaranya dengan saling mengucapkan selamat Tahun Baru atau membagikan quotes untuk sahabat, keluarga, dan orang tercinta.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum kumpulan quotes dan ucapan selamat Tahun Baru 2022 dari Newyearwishes.eu, Wordsmile dan Housebeautiful:

1. “Write it on your heart that every day is the best day in the year.” — Ralph Waldo Emerson

Tulis di hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik di tahun ini.

2. “There are far better things ahead than any we leave behind.” — CS Lewis

Ada hal yang jauh lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan.

3. “Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.” — Brad Paisley

Esok, adalah halaman kosong pertama dari buku 365 halaman. Tulis yang bagus.