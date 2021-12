TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kutipan resolusi ucapan Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris lengkap beserta artinya.

Perayaan Tahun Baru 2022 tinggal menghitung hari.

Tidak dipungkiri bahwasanya sebagian orang menganggap kurang lengkap apabila menyambut awal tahun tanpa menyusun resolusi.

Mereka percaya bahwa resolusi mampu melecut seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, minimal dalam setahun

Dikutip dari djkn.kemenkeu, berdasarkan definisi yang ditulis dalam Kamus Cambridge, resolusi tahun baru didefinisikan sebagai janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk mulai dari hari pertama di tahun baru.

Kutipan resolusi Tahun Baru ini akan menawarkan jumlah inspirasi yang tepat untuk membantu Anda menepati janji Anda tahun ini.

Tahun Baru 2022 (Freepik)

Kutipan Resolusi Ucapan Tahun Baru 2022

Berikut ini Tribunnews.com akan memberikan inspirasi yang tepat untuk menepati janji Anda di tahun 2022 ini dikutip dari Shutterfly.

1. “Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.” -Abraham Lincoln

“Selalu ingat bahwa resolusi Anda sendiri untuk sukses lebih penting daripada yang lain.” -Abraham Lincoln