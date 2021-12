TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan untuk memeriahkan Tahun Baru 2022, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Tahun Baru merupakan budaya perayaan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya.

Setiap akhir Desember dalam setiap tahunnya, sebagian orang merayakan dan memperingati Tahun Baru dengan meniup trompet atau menyalakan kembang api.

Namun, Anda juga dapat memberikan ucapan Tahun Baru kepada rekan atau keluarga Anda untuk merayakan pergantian tahun.

Tribunnews.com merangkum 15 ucapan Tahun Baru 2022, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru 2022 (vecteezy.com)

15 Ucapan Tahun Baru 2022

Mengutip laman wow4u.com, berikut 15 ucapan Tahun Baru 2022:

1. This new year's greeting is sent with love

in hopes that God blesses you from above.

May the year be filled with health and happiness