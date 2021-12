20 Quotes Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok untuk Caption Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan quotes Tahun Baru 2022.

Tak terasa, kita akan segera meninggalkan tahun 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022.

Tahun baru memberikan harapan baru.

Malam pergantian tahun menjadi momen untuk memberikan ucapan hingga doa.

Tak hanya itu, kumpulan quotes tahun baru ini juga cocok untuk caption di media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram hingga Twitter.

Berikut kumpulan quotes Tahun Baru 2022, dikutip dari parade.com:

1. “Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” —Oprah Winfrey

“Bersulang untuk tahun baru dan kesempatan lain bagi kita untuk melakukannya dengan benar.” — Oprah Winfrey

2. “Write it on your heart that every day is the best day in the year.” —Ralph Waldo Emerson

“Tuliskan dalam hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik dalam setahun.” —Ralph Waldo Emerson