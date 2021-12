UCAPAN Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Diberikan untuk Teman atau Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan untuk menyambut Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Tahun Baru merupakan budaya perayaan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya.

Setiap akhir Desember dalam setiap tahunnya, sebagian orang merayakan dan memperingati Tahun Baru dengan meniup trompet atau menyalakan kembang api.

Namun, terdapat aktivitas lain yang dapat Anda dilakukan untuk memeriahkan Tahun Baru kali ini.

Salah satunya, yaitu Anda saling memberikan ucapan untuk menyambut dan memperingati Tahun Baru 2022, untuk teman atau keluarga Anda.

Tribunnews.com merangkum 15 ucapan untuk memeriahkan dan menyambut Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru 2022 (Freepik)

Ucapan Tahun Baru 2022

Mengutip laman timesofindia.indiatimes.com, berikut kumpulan ucapan Tahun Baru 2022:

1. May the New Year 2022 bring you more happiness, success, love and blessings!

Semoga Tahun Baru 2022 memberi Anda lebih banyak kebahagiaan, kesuksesan, cinta, dan berkah!