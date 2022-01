Hasil Survei Sebut Ganjar dan Erick Masuk Tiga Besar Capres Pilihan Warga NU

Via Tribun Jateng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) melakukan riset terkait sejumlah nama calon presiden atau capres pada pemilihan presiden alias Pilpres 2024 mendatang.

Dari riset tersebut, didapati tiga nama yang dijagokan dan menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai capres 2024 nanti.

Nama-nama tersebut antara lain Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dan terakhir Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah.

Demikian diungkapkan Direktur Ekskutif CSIIS, Moh Sholeh Basyari, melalui keterangan resminya di Jakarta pada Selasa (25/1/2022) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Sholeh menjelaskan, untuk wilayah Jawa Tengah terdapat tiga nama yang muncul yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erick Thohir.

Kemudian, di Jawa Barat ada nama Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Lalu di Banten, ada nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.

Berikutnya, lanjut Basyari, yaitu di Lampung terdapat nama Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

"Kemunculan Erick Thohir masuk tiga besar survei, bisa dibaca bahwa pendekatannya kepada komunitas NU cukup efektif," kata Basyari.

Hasil riset lainnya, kata dia, munculnya nama Yenny Wahid yang mengalahkan politisi NU kawakan dan senior sekelas Muhaimain Iskandar dan Saifullah Yusuf.