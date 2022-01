35 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Mandarin dan Inggris Dilengkapi Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek dalam bahasa Mandarin dan Inggris beserta artinya.

Perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini jatuh pada 1 Februari 2022, besok.

Selain berkumpul dengan keluarga, Tahun Baru Imlek juga momen untuk saling mendoakan.

Orang-orang Tionghoa biasanya saling menyapa dengan ucapan dan ungkapan keberuntungan untuk mendoakan kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan.

Kita bisa berbagi kegembiraan dan cinta dengan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dan harapan baik.

Berikut ini kumpulan ucapan dan harapan baik untuk Tahun Baru Imlek 2022, dikutip dari digmandarin.com:

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.

2. Shēngyì xīnglóng