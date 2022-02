NU Dinilai Memiliki Peran Signifikan di Dunia Islam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perjalanan sejarah, hubungan kaum nasionalis dan kaum santri ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang yang tidak terpisahkan.

Nasionalis dan santri, santri dan nasionalis menyatu dalam setiap perjuangan bangsa ini.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat dialog PDI Perjuangan memeringati hari lahir (Harlah) Ke-96 Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu (12/2/2022).

"Saya betul-betul merasakan bagaimana partai ini memiliki kedekatan dengan kalangan santri, kalangan kiai, jamaah dan jamiyah dari Nahdlatul Ulama. Di PDI Perjuangan kami juga diajarkan untuk mengambil tanggung jawab dalam memberdayakan umat melalui program-program kerakyatan yang sasarannya didalamnya juga ada para nahdliyin," kata Eri.

Menurut Eri, di awal berdirinya Republik Indonesia, Bung Karno bertanya tentang hukum membela negara bagi umat Islam kepada K.H. Hasyim Asyari.

"Lalu beliau menjawab dengan tegas Mbah Hasyim Asyari menyatakan bahwa perjuangan membela tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillaah," kata Eri.

Sementara itu, masih di acara yang sama, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan peringatan ini bukan kebetulan saja.

"Bukanlah sekedar peristiwa politik tetapi kepada penguatan sejarah, dimana di setiap kesempatan Bung Karno selalu mengatakan bahwa beliau mengidolai Rasulullah Muhammad SAW, dimana revolusi Muhammad adalah summing up of many revolution in one big revolution. Revolusi di segala sisi yang merubah peradaban dunia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islam yang terang benderang," kata Bupati Arifin.

"Saya sebagai kader PDI Perjuangan dan besar dalam keluarga NU, menyadari sepenuhnya bahwa nasionalisme adalah buah dari relijiusitas," tambahnya.

Kader PDIP yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi juga ikut hadir dalam dialog.