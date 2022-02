Caption untuk Jomblo di Hari Valentine 14 Februari 2022

TRIBUNNEWS.COM - Hari Valentine tahun ini, jatuh pada besok Senin, 14 Februari 2022.

Valentine dirayakan dengan saling bertukar kasih sayang.

Dapat diwujudkan dengan ucapan maupun hadiah.

Namun, bagi yang tidak mempunyai pasangan atau jomblo, bisa merayakan Valentine dengan mencintai diri sendiri.

Kamu bisa mengungah foto ke sosial media disertai keterangan atau caption bertema Valentine.

Berikut Tribunnews rangkum dari parade.com dan countryliving.com, caption Hari Valentine untuk yang tidak mempunyai pasangan atau jomblo:

1. “Valentine’s Day is for couples. Us singles have the other 364 days of the year to enjoy ourselves!”

“Hari Valentine adalah untuk pasangan. Kami para lajang memiliki 364 hari lain dalam setahun untuk bersenang-senang!” - Tidak dikenal

2. “Love sucks. Sometimes it feels good. Sometimes it’s just another way to bleed.” — Laurell K. Hamilton

“Cinta itu menyebalkan. Terkadang rasanya enak. Terkadang itu hanya cara lain untuk berdarah.” — Laurell K. Hamilton