HAPPY VALENTINE, Berikut Kumpulan Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Hari Valentine atau sering juga disebut hari kasih sayang diperingati tanggal 14 Februari setiap tahunnya.

Tahun ini, Valentine jatuh pada hari ini, Senin (14/2/2022).

Hal yang sering dilakukan untuk menyambut Valentine adalah dengan memberi hadiah dan juga ucapan.

Kumpulan ucapan Hari Valentine ini bisa kamu berikan untuk pasanganmu dan sahabatmu, dikutip dari Country Living:

Ucapan Valentine Untuk Sahabat

1. You're my best friend and my partner in crime. Thank you so much for being you.

Anda adalah sahabat saya dan rekan saya dalam kejahatan. Terima kasih banyak telah menjadi Anda.

2. I love you, friend, and there's nothing I wouldn't do for you. Happy Valentine's Day!

Aku mencintaimu, teman, dan tidak ada yang tidak akan kulakukan untukmu. Selamat Hari Valentine!

3. Thank you for standing by my side through thick and thin, my forever friend.