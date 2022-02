Rais Syuriyah PBNU: Wayang Hanya Alat, Tidak Ada Hukum yang Melekat di Dalamnya

Youtube Khalid Basalamah Official

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi polemik potongan video ceramah ustaz Khalid Basalamah tentang wayang viral, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan pendapatnya.

Wayang, kata dia, merupakan mahakarya seni bertutur yang telah ditetapkan UNESCO menjadi Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan mengagumkan di bidang narasi dan warisan budaya yang indah dan mengagumkan pada 7 November 2003 lalu.

Ia mengatakan wayang bernilai seni dan mendekatkan Islam kepada umat.

Menurutnya maslahat atau kebaikan yang diberikan oleh wayang lebih banyak.

“Tergantung penggunaannya, kalau untuk kebaikan jadi kebaikan, pun sebaliknya jika digunakan untuk keburukan. Jadi, wayang hanya alat saja, tidak ada hukum yang melekat di dalamnya,” kata Cholil dikutp dari laman NU Online, nu.or.id, pada Rabu (16/2/2022).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis saat menghadiri webminar yang diadakan oleh Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI, Minggu, (18/4/2021). (capture zoom)

Ia juga menyayangkan sikap penceramah yang mendikotomikan Islam dan kebudayaan.

Menurutnya, hubungan antara Islam dan kebudayaan tidak harus bertentangan.

“Sebenarnya tidak harus dikotomis. Islam dijadikan budaya tidak apa-apa, budaya diislamkan juga sama-sama bisa,” kata Cholil.

Menggunakan wayang sebagai medium dalam berdakwah, kata Cholil, diperbolehkan selama tidak melanggar syariah.

“Al-’adah al-muhakkamah, tradisi menjadi hukum ketika tidak ada ketentuan, termasuk tidak ada ketentuan cara dakwah,” kata dia.