TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 165 bagian Collecting Information dalam Chapter VII.

Kunci jawaban berupa membuat tabel dan mengisi dengan informasi berdasarkan dialog.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini yang berisi kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 165 sebagai acuan pembelajaran siswa.

Sebelum melihat artikel ini, siswa dianjurkan mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 165

Kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 165

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 162 Chapter VII: Im Pround of Indonesia

Collecting information

We will list the states and activities of a person/thing that each speaker likes or does not like. We will use a table to do it.

Here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the example carefully.

We will copy and hadwrite it in our notebooks. Second, we will discuss to list the states and activities of a person/thing that each speaker likes or does not like.