Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 88 Bagian Vocabulary Excercise, Melengkapi Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 88 bagian Vocabulary Excercise, dalam buku kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci jawaban ini berupa melengkapi kalimat yang belum lengkap.

Kemudian siswa menulis kunci jawaban sesuai vocabulary yang tersedia di atas soal nomer satu.

Orangtua atau wali murid dapat mengoreksi pekerjaan siswa dengan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 88 yang ada di artikel ini.

Siswa sebaiknya mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 88

Vocabulary Exercise

Complete the following sentences using the words in the box.

Soal bahasa Inggris kelas 10 halaman 88 - Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 88 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 10)

1. This annual international conference is usually attended by many participants from various countries; therefore, the committee applies the registration on __________.

Jawaban : A first-come basis.