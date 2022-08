Lirik Lagu Hari Merdeka Beserta Chord Gitarnya, Sambut HUT ke-77 RI Dua Minggu Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Hari Merdeka beserta Chord gitarnya.

Mendekati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, banyak orang menyanyikan lagu nasional, seperti Hari Merdeka.

Lagu Hari Merdeka merupakan lagu nasional kedua yang ditulis oleh Husein Mutahar.

Sementara itu, Lagu ciptaan sang komponis ini rilis pada tahun 1946.

Selain itu, dikutip dari kompas.com, lagu nasional ciptaan Husein Mutahar yang terkenal diantaranya adalah Syukur (diperkenalkan Januari 1945), Hari Merdeka (1946), dan Hymne Pramuka (1964).

Baca juga: Referensi Lomba 17 Agustus Untuk Orang Tua, Meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia

Kemudian, lagu terakhir yang ditulisnya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 Kemerdekaan Indonesia.

Berikut lirik lagu dan Chord Hari Merdeka untuk menyambut Hari Kemerdekaan.

Lirik lagu dan Chord Hari Merdeka

[Intro]

C C/G C C/G C C