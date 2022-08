Fakta-fakta tentang Jakarta Intercultural School, Ini Besaran Biaya SPP di JIS

TRIBUNNEWS.COM - Simak fakta-fakta tentang Jakarta Intercultural School (JIS).

Jakarta Intercultural School (JIS) ini merupakan sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1951.

Jakarta Intercultural School adalah sekolah swasta yang menganut kurikulum pembelajaran seperti di Amerika.

Mengutip dari state.gov, Jenjang pendidikan di JIS ini tersedia dari mulai dari janjang taman kanak-kanak hingga kelas 12.

Jakarta Intercultural School meskipun menganut model pembelajaran Amerika Serikat, tetap mendasarkan hukumnya pada hukum Indonesia.

Baca juga: Sekolah Swasta Taraf Internasional Termahal di Indonesia, Ada JIS dan British School Jakarta

Fakta-fakta tentang Jakarta Intercultural School (JIS):

1. JIS memiliki Menganut Kurikulum Internasional

Jakarta Intercultural School ini berfokus pada kurikulum Internasional dengan menganut model pembelajaran seperti di Amerika.

Kurikulum Internasional di JIS diajarkan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris.

JIS sudah mengantongi terakreditasi penuh oleh Western Association of Schools and Colleges (WASC) dan Council of International Schools (CIS).