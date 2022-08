10 Link Twibbon Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 Juga Cara Buat dan Bagikan di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa link Twibbon berikut ini cocok digunakan untuk memeriahkan peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022.

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Agustus, yang pada tahun ini jatuh pada hari Selasa (9/8/2022).

Tanggal 9 Agustus dipilih menjadi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia karena bertepatan dengan International Day of the World’s Indigenous Peoples oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 23 Desember 1994, yang terdapat dalam resolusi 49/214.

Dikutip dari laman bem.eng.ui.ac.id, tujuan dari Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tersebut, yaitu untuk melindungi masyarakat adat yang ada di dunia.

Pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun ini mengangkat tema “The Role of Indigenous Women in the Preservation and Transmission of Traditional Knowledge."

Tema tersebut mengacu pada Peran Perempuan Adat dalam Pelestarian dan Transmisi Pengetahuan Tradisional.

Menggunakan twibbon Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 dapat digunakan untuk memeriahkan dan merayakan momen itu.

10 link Twibbon berikut ini cocok digunakan untuk memeriahkan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022.

Twibbon Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 berikut juga dapat dibagikan di media sosial.

Kumpulan Link Twibbon Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022