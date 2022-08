Putri Candrawathi Kirim WA ke Bripada LL dari Magelang, Isinya Foto Brigadir J Lagi Setrika Baju

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) ternyata sempat mengirimkan pesan melalui WA (WhatsApp) kepada Bripda LL yang juga adik Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Putri Candrawathi mengirim pesan ke Bripada LL saat sedang berada di Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.

Dalam pesan itu, Putri tampak mengirimkan foto Brigadir J sedang menyetrika baju milik anaknya ke Bripda LL.

"Si ibu dia masih berwhatsapp ria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Menyetrika baju anak Ferdy Sambo maupun ibu Putri. Lalu ketika dipotret almarhum setrika baju, baju sekolah, dikirim ke adiknya," kata Kamaruddin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Dalam pesan itu, kata dia, Putri Candrawathi membubuhkan caption pujian kepada Brigadir J yang dinilainya rajin dalam bekerja.

Bahkan, Putri juga sempat mengundang Bripda LL untuk datang ke Magelang.

"Lihat ini abang kau ni, rajin kali, kau datenglah ke sini bantuin abangmu. Dia multitalenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa, karena banyak yang dikerjakan. Bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak," jelasnya.

"Artinya disitu ibu Putri tidak ada masalah to? Tidak tergoncang to? Kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22 bahkan diajak kamu ke sini kamu ada off gak? Ada libur gak? Oh iya bu saya lagi piket. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja," sambung dia.