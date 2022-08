Emil Dardak Kenang Sang Ayah Hermanto Dardak: Aku Sangat Bangga Memilikimu

TRIBUNNEWS.COM - Hermanto Dardak meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan hari ini, Sabtu (20/8/2022).

Sosok Hermanto Dardak merupakan ayah dari Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini, Emil Dardak.

Emil Dardak melalui instagram storynya mengunggah foto sang ayah dan menuliskan ucapan perpisahan.

Suami dari Arumi Bachsin ini mengungkapkan rasa bangga bisa memiliki sosok ayah seperti Hermanto Dardak.

Hermanto Dardak ayah Emil Dardak semasa hidup. (Istimewa/ TribunJatim.com)

Unggahan story itu juga dilengkapi dengan sebuah lagu dari Frank Sinatra yang berjudul My Way, lagu yang merupakan favorit dari Hermanto Dardak.

"Farewell my lifelong inspiration. I'm so proud to have you as my father. This is your favorite song. (Selamat tinggal inspirasi hidupku. Aku sangat bangga memilikimu sebagai ayahku. Ini lagu favoritmu)," tulis Emil.

Sosok Hermanto Dardak adalah orang yang pernah menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) periode 2010-2014, pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insiyur Indonesia (PII).

Mengutip situs resmi pu.go.id, Hermanto Dardak juga pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Saat ini, namanya tercatat sebagai dosen aktif Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila.