PROFIL Irma Hutabarat, Aktivis yang Dampingi Keluarga Brigadir J Hadir di Wisuda

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Irma Hutabarat, aktivis yang mendampingi keluarga Brigadir J datang ke wisuda di Universitas Terbuka (UT).

Irma Natalia Hutabarat atau yang dikenal dengan Irma Hutabarat lahir di Jakarta, 25 Desember 1962, dikutip dari TribunSumsel.com.

Irma Hutabarat merupakan lulusan Universitas Indonesia dengan program studi sarjana Sastra Rusia.

Irma Hutabarat telah menikah dengan Widodo Sunarko.

Dari pernikahannya, Irma Hutabarat dikarunia 4 orang anak yang bernama Amanda, Kevin, Aisya dan Ghibran Mikail.

Perjalanan Karier Irma Hutabarat

Irma Hutabarat mengawali kariernya di stasiun televisi swasta sebagai pembawa acara dan jurnalis pada tahun 2000.

Kemudian Irma Hutabarat juga pernah menjadi pembawa acara di program Today's Dialogue Metro TV.

Memiliki jiwa sosial yang tinggi, membuat Irma Hutabarat mendirikan LSM dengan nama Ice on Indonesia.

Di LSM Ice on Indonesia (Institute of Civic Education on Indonesia), Irma Hutabarat menjabat sebagai pendiri dan juga ketua.