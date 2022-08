Daftar Menu yang Dilarang di ShopeeFood, Ini Contohnya

TRIBUNNEWS.COM - ShopeeFood adalah fitur dari aplikasi Shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai permintaan pengguna.

Di ShopeeFood, Anda bisa menjual atau membeli makanan dan minuman yang diinginkan.

Namun, tidak semua makanan dan minuman dapat dijual bebas di aplikasi Shopee.

Berikut adalah daftar menu yang dilarang di ShopeeFood, yang dikutip dari situs resmi:

1. Makanan dan minuman yang berasal dari hewan langka atau berbahaya menurut undang-undang pemerintah.

Contoh: kura-kura, anjing, bulus, kadal, kucing, kelelawar, paniki, ular dan sejenisnya.

2. Makanan dan minuman yang tidak siap disajikan/tidak dibawa pulang

Contoh: makanan pre-order, buffet, all you can eat dll.

Makanan olahan seperti frozen food diperbolehkan.

3. Menu berisi kata-kata yang tidak pantas tanpa rincian informasi makanan/minuman