Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 10, Observing & Asking Questions: Make a List

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 7 bagian Observing and Associating.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 10 ini berupa menuliskan jadwal atau 'Make a list' tentang 'Who?' 'What time?' dan 'What did you say?'.

Kunci jawaban dapat dilihat pada halaman sebelumnya, yaitu siswa menuliskan ilustrasi dialog percakapan.

Artikel yang berisi kunci jawaban bahasa Inggris ini untuk acuan orang tua atau wali murid.

Dianjurkan siswa menjawab terlebih dahulu secara mandiri.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 10.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 32 Collecting Info: Tell About Ourselves dan Terjemahan

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 10

Soal bahasa Inggris kelas 7 halaman 10 - Berikut kunci jawaban bahasa inggris kelas 7 halaman 10 (Tangkap layar pdf buku bahsa inggris kelas 7)

Observing & Asking Questions

We will make a list of the people we greeted in English today. We will use the table and do it like the examples.

1. - Who? nyoman