Bjorka Kembali, Bocorkan Data Pribadi Diduga Milik Mahfud MD: Yakin Tak Ada Data Penting yang Bocor?

TRIBUNNEWS.COM - Hacker Bjorka kembali setelah akun Twitter dan Telegram miliknya ditangguhkan.

Kini Bjorka kembali muncul dengan akun baru pada Selasa (13/9/2022).

Ditelusuri Tribunnews dari Akun Bjorka di situs breached.to, Bjorka mengklaim memiliki akun Twitter dan Telegram baru.

Yakni dengan nama Twitter @bjorkanesian dan Telegram Bjorka.

Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Bjorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut.

"How are you sir? are you sure no important databases is leaked?" tulis Bjorka di laman Telegram miliknya.

(Apa kabar pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor?)

Bjorka kembali, kini bagikan data pribadi diduga milik Mahfud MD

Bjorka mention Mahfud MD, tanyakan tentang tak membahayakannya database yang bocor

Sebelumnya, Mahfud MD memang membenarkan adanya kebocoran data.

Namun Mahfud MD menyebut jika data yang tersebar bukanlah data yang penting dan tidak tergolong rahasia.