Hacker Bjorka Bikin Postingan, Sebut Omong Kosong Pemerintah Kantongi Identitasnya

TRIBUNNEWS.COM - Hacker Bjorka membuat postingan di akun miliknya di situs breached.to dan menyebut pemerintah berbohong jika telah mengetahui identitas dari dirinya.

Bahkan, pernyataan pemerintah itu disebutnya sebagai omong kosong.

Seperti diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa identitas hacker Bjorka sudah teridentifikasi tetapi belum dapat diumumkan.

"Lol. The Indonesian goverment feels they has identified me based on misinformation from the Dark Tracer (akun Twitter Dark Tracer), who has provided fake services to the Indonesian goverment. This child has now been arrested and is being interrogated by the Indonesian goverment."

"For Dark Tracer, it's your sin to have given wrong information to a bunch of idiots," tulisnya pada Kamis (15/9/2022).

(Itu sepenuhnya omong kosong. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer, yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Mungkin anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia.)

(Untuk Dark Tracer, memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot adalah dosa -red).

Bersamaan dengan postingannya itu, Bjorka juga memperlihatkan penelusuran oleh Dark Tracer yang menyebutkan sosok di balik dirinya adalah Mohamad Agung.

Tidak hanya nama, penelusuran tersebut juga memperlihatkan umur, jenis kelamin, hingga nomor telepon Mohamad Agung.

Selain itu, Bjorka juga mengomentari akun Instagram @volt_anonym yang menyebut dirinya adalah remaja Cirebon bernama Muhammad Said Fikriansyah.

Sosok yang diduga Bjorka, Muhammad Agung. Identitas pemuda ini disebut Bjorka sebagai sosok yang ditemukan oleh pemerintah melalui akun Twitter @Dark_Tracer.

