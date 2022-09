Awal Mula Perkenalan MAH dengan Bjorka, Tak Pernah Bertemu Namun Dibayar 100 Dolar

TRIBUNNEWS.COM - MAH (21) penjual es di Madiun ditetapkan sebagai tersangka karena membantu hacker Bjorka.

Lalu apa peran dan bagaimana awal mula MAH berkenalan dengan Bjorka?

Sebelumnya, MAH ini sempat diduga sosok Bjorka hingga diamankan pihak polisi.

Namun karena tidak ada bukti sebagai Bjorka, MAH dipulangkan.

MAH justru ditetapkan sebagai tersangka karena sempat berinteraksi dengan hacker Bjorka.

Dikutip dari kanal YouTube Tribun Jatim, MAH mengaku sempat berinteraksi dengan Bjorka lantaran ia bergabung dengan sang hacker di grup private.

Bjorka yang membagikan beberapa postingan lalu diposting ulang oleh MAH melalui Channel Telegram yang dia buat bernama Bjorkanism.

Setidaknya ada tiga postingan yang dibagikan ulang MAH di channel Bjorkanism.

Tiga unggahan tersebut berjudul Stop Being Idio, the next leaks will come from the president of Indonesia, dan support people who has stabbling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil, i will publish myPertamina database soon.

Lalu Bjorka asli memberikan pengumuman akan memberikan 100 dolar bagi pemilik channel Telegram Bjorkanism.