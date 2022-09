Ilustrasi PNS - Berikut ini 4 tenaga honorer yang tak bisa daftar Pendataan Non ASN Tahun 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jenis tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar Pendataan Non ASN.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) masih membuka Pendataan Non ASN tahun 2022.

Pendataan Non ASN akan ditutup pada 30 September 2022.

Agar tepat sasaran, KemenPAN-RB telah menerbitkan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Surat tersebut memuat kategori pendaftar yang bisa dan tidak bisa mengikuti Pendataan Non ASN.

Selengkapnya, simak daftar di bawah ini.

Tenaga Honorer yang Tidak Bisa Daftar Pendataan Non ASN

Berdasarkan Surat Menteri PANRB No: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, tenaga Non ASN yang tidak dapat mendaftar Pendataan Non ASN adalah:

1. Petugas kebersihan;

2. Pengemudi atau sopir;