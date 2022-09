Situs Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar Diretas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situs Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Makassar diretas, Minggu (25/9/2022).

Penelusuran Tribunnews, https://ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id/ ini hanya menampilkan foto puluhan narapidana kasus korupsi, termasuk yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Mereka di antaranya jaksa Pinangki dan Ade Yasin.

Di bawah foto-foto tersebut terdapat tulisan: "23 napi koruptor bebas bersyarat karena longgarnya aturan."

Berikut tampilan situs ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id:

"Waduhh, pengen deh jadi koruptor juga

udah gaji gede bisa korupsi pula

kalo ketahuan ya paling cuma masuk hotel berkedok penjara

abis itu pakai diskonan lagi masa tahanan nya.

Ya begitulah alasan koruptor di indonesia semakin banyak,

Pesan saya nih ya buat presiden/petugas partai dari clan banteng merah

katanya negara hukum dan akan bertindak adil

mana ? buktikan lah, minimal hukuman mati untuk para koruptor'

# BOBROK NYA HUKUM DI INDONESIA #

We Are: Bengkulu Cyber Team - Hacktivist Of Garuda

Hingga berita ini diunggah, Tribun belum berhasil mengonfirmasikan terkait diretasnya situs tersebut kepada pihak Kemendagri.