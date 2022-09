Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Diadu Head to Head Tingkat Elektabilitas Capres, Anies Baswedan Kalahkan Ganjar Pranowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduki posisi pertama jika disandingkan head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranow terkait tingkat elektabilitas calon presiden.

Head to head ini dijelaskan oleh Arya, situasi ketika di mana pendukung tokoh-tokoh lainnya yang masuk dalam deretan capres disuruh memilih hanya antara Anies dan Ganjar.

Dalam kondisi simulai head to head, Anies capai angka 47,8 persen dan Ganjar hanya capai 43,9 persen.

“Ketika dlakukan simulasi dua nama head to head pak Anies dan pak Ganjar, pak Anies mendapatkan 47,8 persen, pak ganjar 43,9 persen,” ujar Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

“Karena tadi ada switching, karena ada perpindahan pemilih dari calon-calon sebelumnya. Ini switching-nya dari pemilihnya pak Prabowo, pemilih mas Sandi, pak AHY, pak Ridwan dan segala macam,” tambahnya.

Arya menjelaskan survei tersebut fokus pada pemilih muda yang berusia 17 sampai 39 tahun dan terdiri dari kelompok generasi Z dan milenial.

Survei dilaksanakan pada 8 sampai 13 Agustus 2022, dengan populasi survei penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Populasi sasaran ialah penduduk Indonesia berusia 17-39 saat survei dilakukan.