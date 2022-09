Rantai Komando Militer Soeharto, Penumpasan G30S dan Simpatisannya di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 merupakan peristiwa kelam di Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari.

Teror G30S diawali dengan penculikan tujuh jenderal Angkatan Darat (AD), termasuk Panglima AD, Jenderal Ahmad Yani.

Enam jenderal dan satu perwira (yang salah tangkap) dieksekusi mati oleh G30S.

Ketujuh jenazah kemudian dimasukkan ke sebuah sumur yang kini dikenal sebagai Lubang Buaya.

Saat G30S menguasai RRI dan Lapangan Merdeka pada 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto mengambilalih komando AD.

Menurut buku Dr Jess Melvin berjudul "The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder", Soeharto melancarkan beberapa rantai komando militer untuk menumpas G30S dan simpatisannya.

Rantai Komando Militer Jenderal Soeharto

Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Mayor Jenderal AD mengambil kekosongan di pimpinan AD dan mengabaikan otoritas Soekarno.

Pada 1 Oktober 1965 saat G30S menguasai RRI dan Lapangan Merdeka, Soeharto mengirim telegram kepada komandan militer daerah bahwa terjadi kudeta di Ibu Kota.

Perintah ini kemudian disusul dengan instruksi yang dikirim oleh Komandan Mandala I Sumatera, Mokoginta, yang menyatakan komandan militer harus menunggu perintah lebih lanjut.