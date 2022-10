PROFIL Arsul Sani, Wakil Ketua Umum DPP PPP yang Kini Jabat Wakil Ketua MPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Arsul Sani, wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Saat ini, Arsul Sani juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dengan masa jabatan 2019-2024.

Dan mendapat kursi DPR di Komisi III, wilayah Jawa Tengah X.

Dalam Pemilu 2019, Arsul Sani mendapat jumlah suara 49.250.

Berikut profil Arsul Sani, yang dikutip dari berbagai sumber:

Arsul Sani tercatat lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964 (58 tahun).

Baca juga: Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Ragab

Dikutip dari Tribunnews.com, Arsul Sani merupakan putra dari Hj Rodhiyah, seorang guru TK Aisyah di Pekajangan Kabupaten Pekalongan.

H. Arsul Sani, S.H., M.Si mulai menempuh S1 di Fakultas Hukum UI.

Lalu melanjutkan pendidikan di School of Law & Legal Practice, University of Technology, Sydney, Australia; Glasgow School of Business & Society, Glasgow Caledonian University.

Semasa kuliah menjadi aktivis HMI dengan jabatan Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum UI (1985) dan Sekretaris Umum Korkom UI (1986-1987).

Usai kuliah, Arsul menekuni dunia advokat, dimulai saat menjadi staf di Gani Djemat and Patners, sebuah Firma Hukum yang sekarang dipimpin Humphrey Djemat.

Arsul juga pernah menjadi Pengacara Publik di LBH Jakarta yang membela para aktivis Islam yang ditangkapi pasca peristiwa Tanjung Priok pada tahun1980-an.

Lalu Arsul mencoba masuk ke dunia politik.

Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani SH., MSi (Istimewa)

Baca juga: Susunan Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Plt Ketua Umum Dijabat Mardiono

Meski berasal dari keluarga PPP, ia justru tercatat sebagai Caleg PKS dari Dapil Jateng X.