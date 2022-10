Lowongan Kerja MRT Jakarta bagi Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lowongan kerja PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta).

Diketahui dari akun Instagram @kemnaker, saat ini PT MRT Jakarta tengah membuka lowongan pekerjaan.

Lowongan kerja PT MRT Jakarta dibuka untuk posisi Commercial Legal Departement Head.

Bagi pencari kerja yang ingin mendaftar lowongan kerja PT MRT Jakarta dapat mengunjungi laman jakartamrt.co.id/id/karir atau melalui link ini.

Sebelum mendaftar lowongan kerja PT MRT Jakarta, simak terlebih dahulu kualifikasi yang dibutuhkan.

Kualifikasi Commercial Legal Departement Head

- Diutamakan untuk laki-laki;

- Pendidikan minimal S1 jurusan Hukum;

- Memiliki pengalaman dibidang legal minimal 8 tahun;

- Memiliki leadership yang kuat dan kemampuan interpersonal yang baik;

- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.;

- Memiliki licence advocate;

- Memiliki pengalaman bekerja pada law-firm dengan reputasi baik;

- Menguasai general corporate, commercial agreement, dispute settlement & litigation, license, permit & compliance, property & TOD, M&A and joint ventures, financial restructuring, KPBU, IPR, regulation and policy.

