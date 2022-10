Bacaan Dzikir Petang dengan Huruf Latin, Mudah Dibaca

TRIBUNNEWS.COM - Dzikir dapat dibaca kapanpun.

Baik setelah sholat maupun di pagi atau petang hari dianjurkan untuk melantunkan dzikir.

Mengutip Buku Saku Tuntunan Doa dan Dzikir Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, berikut adalah bacaan dzikir petang hari:

1. Membaca dzikir allhumma anta rabbii…, (HR. Al-Bukhari)

Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta, khalaqtanii wa ana 'abdika, wa ana 'alaa 'ahdika wa wa’dika mas-tatha’tu, a'uudzu bika min syarri maa shana’tu, abuu`u laka bini’matika 'alayya wa abuu`u bidzanbii, fagfirlii, fa innahuu laa yagfirudz-dzunuuba illaa anta.

2. Membaca allahumma bika ashbahna…, (HR. Al-Bukahri)

Allahumma bika ashbahnaa wa bika amsainaa wa bika nahyaa, wa bika namuutu, wa ilaikan-nusyuuru.

3. Sore hari membaca, (HR. Ahmad)

Amsainaa 'alaa fithratil-Islaam wa kalimatil-ikhlaash wa diini nabiyyinaa muhammad shallallaahu 'alaihi wasallama wa millati abiinaa ibraahiima haniifan musliman wa maa kaana minalmusyrikiina.

4. Membaca dzikir dari (Abu Dawud)

Allaahumma innii as`alukal-'aafiyata fiddunyaa walaakhirah allaahumma innii as`alukal-'afwa wal-'aafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii allahummastur 'auraatii wa aamin rau'aatii allahummah-fadzhnii min baini yadayya wa min khalfii wa 'an yamiinii wa 'an syimaalii wa min fauqii wa a'uudzu bi'azhamatika an ughtaala min tahtii

5. Membaca dzikir berikut,

Allaahumma 'aafinii fii badanii, allaahumma 'aafinii fii sam'ii, allaahumma 'aafinii fii basharii, laa ilaaha illaa anta, allaahumma innii a'uudzu bika minal-kufri wal-faqri wa a'uudzu bika min 'adzaabilqabri, laa ilaaha illaa anta

6. Membaca dzikir berikut, (HR. Al-Tirmidzi)