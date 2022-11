Ucapan Hari Arwah Sedunia 2 November 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini ucapan Hari Arwah Sedunia atau All Souls' Day yang diperingati setiap 2 November.

Hari Arwah Sedunia adalah hari suci umat Kristiani setelah Hari Orang Kudus pada 1 November.

Hari Arwah Sedunia merupakan hari khusus untuk menghormati orang yang telah meninggal.

Menurut kepercayaan Katolik, Hari Arwah Sedunia bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang meninggal agar mereka bergabung dengan orang kudus di surga, dikutip dari Catholic.

Untuk berpartisipasi di Hari Arwah Sedunia, Anda dapat membagikan ucapan seperti di bawah ini.

Ucapan Hari Arwah Sedunia

Berikut ini ucapan Hari Arwah Sedunia yang dikutip dari Best Message.

1. Let us not fear from Death but accept it, for Death turns the time to eternity….. Wishing you a very Happy All Souls Day.

Janganlah kita takut akan Kematian tetapi terimalah, karena Kematian mengubah waktu menjadi keabadian….. Mengucapkan Selamat Hari Arwah Sedunia.

2. On the occasion of All Souls Day, I wish that all the departed souls are blessed by the Almighty.

Pada kesempatan Hari Arwah Sedunia ini, saya berharap semua jiwa yang meninggal diberkati oleh Yang Mahakuasa.

3. All Souls Day is all about remembering our loved ones who are no longer with us but continue to live in our memories.

Hari Arwah Sedunia adalah tentang mengingat orang yang kita cintai yang tidak lagi bersama kita tetapi terus hidup dalam ingatan kita.

Ilustrasi hari arwah sedunia (freepik)

4. Let us send our love and wishes to all those loved ones who are no more on Earth hoping for their peace and happiness…. Happy All Souls Day.