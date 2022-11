Hari Wayang 2022 Diperingati Tiap 7 November, Simak Sejarah dan Maknanya

TRIBUNNEWS.COM - Mengenal peringatan Hari Wayang 2022, berikut sejarah dan maknanya.

Hari Wayang diperingati setiap 7 November, yang tahun ini jatuh pada hari ini, Senin (7/11/2022).

Peringatan Hari Wayang 2022 ini berlatar atas penetapan Wayang sebagai warisan dunia tak benda dari Indonesia oleh UNESCO pada 7 November 2013.

Penentuan Hari Wayang 2022 ini tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018.

Dikutip dari unggahan Instagram @kemdikbud.ri, peringatan Hari Wayang 2022 diharapkan mampu mendorong apresiasi masyarkat terhadap wayang sebagai aset budaya nasional.

"Mari cintai dan lestarikan wayang!," tulis @kemdikbud.ri pada unggahannya.

Berikut adalah sejarah dan pengertian tentang Hari Wayang 2022 yang Tribunnews kutip dari jendela.kemdikbud.go.id.

Sejarah Hari Wayang 2022

Peringatan Hari Wayang 2022 ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018.

Berdasarkan surat Kepres tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, pemerintah resmi menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional.

Presiden Joko Widodo langsung menandatangani Keputusan Presiden tentang penetapan Hari Wayang Nasional di hadapan para perwakilan budayawan dan seniman di Istana Merdeka.

Penetapan tersebut atas dasar UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 7 November 2003.

Kemudian masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul The Wayang puppet theater tertanggal 4 November 2008.

Alasan penetapan UNESCO tersebut adalah karena wayang merupakan seni edipeniadiluhung, artinya seni yang selain indah juga mengandung nilai-nilai keutamaan hidup.