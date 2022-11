20 Ucapan Hari Pahlawan 10 November dalam Bahasa Inggris, Lengkap Dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ucapan Hari Pahlawan 10 November dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya.

Hari Pahlawan tahun 2022 diperingati tepat pada hari ini Kamis, 10 November.

Adapun tema peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun ini adalah “PAHLAWANKU TELADANKU”.

Memperingati Hari Pahlawan 10 November bisa dilakukan dengan membagikan ucapan di media sosial.

Berikut ini 20 ucapan Hari Pahlawan 10 November dalam Bahasa Inggris, dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Every struggle is unending. Happy heroes’ day.

(Setiap perjuangan tidak akan berakhir. Selamat Hari Pahlawan)

2. Celebrations of National Heroes Day are incomplete if we don’t promise ourselves that we will contribute in making the dreams of our national heroes.

(Perayaan Hari Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan berkontribusi dalam mewujudkan impian pahlawan nasional kita.)

3. Without heroes, you are nothing. Happy heroes’ day in 10th November.

(Tanpa para pahlawan, kamu bukanlah apa-apa. Selamat Hari Pahlawan 10 November)

4. Do not forget your history! Remember about their services and their struggle! Happy heroes’ day in 10th November.

(Jangan lupakan sejarah! Ingatlah selalu jasa-jasa dan perjuangan mereka (pahlawan). Selamat Hari Pahlawan 10 November)

5. Your job is always reminding us, your struggle will always continue by us. Happy heroes’ day in 10th November.