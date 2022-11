Agenda Acara KTT G20 pada 15 - 16 November 2022 di Bali, di The Apurva Kempinski dan Tahura Mangrove

TRIBUNNEWS.COM - Simak rangkaian KTT G20 di Bali pada tanggal 15 - 16 November 2022.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of 20 (G20) di Bali, Indonesia, merupakan klimaks dari gelaran G20.

KTT G20 akan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari anggota G20.

Dikutip dari G20, KTT G20 yang akan berlangsung pada 15 - 16 November 2022 ini merupakan agenda terpenting yang ada di Indoensia.

KTT G20 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger yang memiliki fokus untuk membahas perekoniomian dunia serta isu-isu terpenting.

Namun, terdapat tiga isu prioritas yang menjadi topik pada KTT G20 2022 yakni kesehatan global, transisi berkelanjutan, dan transformasi digital ekonomi.

Rangkaian acara KTT G20

KTT G20 ini akan berlangsung selama dua hari, mulai dari Selasa, 15 November 2022 hingga hari Rabu, 16 November 2022 di Bali, Indonesia.

Rangkaian acara KTT G20 ini dijelaskan oleh Sekretaris kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Setya Utama.

Setya Utama menjelaskan untuk hari pertama pada Selasa (15/11/2022), acara akan digelar di venue utama G20 yaitu di The Apurva Kempinski, Bali, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, (16/11/2022) yang dimulai dengan penanaman bakau di Tahura Mangrove.

Dikutip dari Kompas.com, KTT G20 dihari pertama di The Apurva Kempinski Bali akan mengusung tema food and energy, security and global health architecture.

"Dengan total 15 working session yang berlangsung sejak pagi hingga siang. Temanya antara lain food and energy security dan global health architecture,"

"Malam harinya dilaksanakan welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana," kata Setya Utama.

Kemudian, pada hari kedua KTT G20 yang dimulai di Tahura Mangrove akan dibuka dengan side event untuk penanaman bakau.