Sambutan di Pembukaan KTT G20, Presiden Jokowi: We Must End The War

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022).

Dalam pidato pengantarnya presiden mengatakan negara negara G20 harus bersama-sama menghentikan perang.

“Being responsible here also means that we must end the war,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan apabila perang tidak diakhiri maka dunia akan sulit untuk bergerak maju. Selain itu apabila perang tidak diakhiri, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya kepada generasi mendatang.

Selain itu, dalam pengantarnya, Presiden juga mengingatkan kepada negara G20 agar tidak jatuh kedalam perang dingin lagi.

“We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another cold war,” tuturnya.

KTT yang akan berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri oleh 17 pemimpin negara G20. Para pemimpin negara yang hadir diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Presiden Jokowi menyambut Presiden Tingkok Xi Jinpingyang hadir di KTT G20 di The Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022). (Sekretariat Presiden)

Dalam pengantarnya tersebut juga Presiden menyinggung soal krisis pupuk dan ancaman krisis pangan. Presiden juga menekankan agar KTT G20 dapat berhasil menghasilkan kesepakatan.