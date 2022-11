Beberapa Jenis dan Asal Angklung, Alat Musik Khas Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM - Simak jenis-jenis alat musik angklung khas Indonesia.

Diketahui, Google Doodle menampilkan ilustrasi animasi enam orang dengan pakaian adat berbeda namun mempunyai satu kesamaan.

Satu kesamaan tersebut membawa angklung.

Diketahui, Hari Angklung Sedunia diperingati pada 16 November setiap tahunnya.

Dikutip dari google.com, penetapan Hari Angklung Sedunia ini ditetapkan oleh UNESCO tahun 2010.

UNESCO juga menyatakan bahwa angklung merupakan Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dan sebagai warisan dunia.

Angklung merupakan alat musik yang berasal dari Sunda, Jawa Barat dan terbuat dari tabung-tabung bambu yang disusun dan ditali dengan rotan.

Suaranya pun dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung tersebut.

Angklung pun memiliki beberapa jenis dan memiliki kegunaan yang berbeda-beda, inilah jenis-jenis angklung yang Tribunnews kutip dari Kemdikbud.

1. Angklung DogDog Lojor

Jenis angklung ini terdapat pada masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan atau biasa dikenal dengan adat Banten Kidul.

Adat ini tersebar di sekitaran Gunung Halimun dan digunakan untuk kesenian dogdog lojor.

Dogdog Lojor merupakan nama yang diambil dari salah satu instrumen tradisi adat tersebut.

Selain itu, angklung jenis dogodg lojor ini memiliki fungsi sebagai pengiring ritual bercocok tanam.