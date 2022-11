Pemerintah Berharap Penghargaan ISDA Dapat Diikuti Dengan Aksi Nyata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah menyebabkan munculnya seratus juta orang miskin baru.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengatakan data tersebut dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Menurutnya, sebagian dari seratus juta orang itu, ada di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah terus menggelontorkan berbagai macam program untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

“Bank dunia menginformasikan pandemi di tahun dua ribu dua puluh satu, menyebabkan munculnya seratus juta orang miskin baru di dunia, tak terkecuali juga di Indonesia. Banyak negara juga terkena dampak ekonomi dan dinamika global saat ini. Pemerintah telah melakukan berbagai macam program pengembangan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan tersebut," kata Ma'ruf, dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, di acara Indonesia Sustainable Development Award (ISDA) 2022, seperti dikutip Kamis (22/11/2022).

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah berharap agar program penghargaan seperti ISDA, dapat diikuti dengan ragam aksi nyata dan berkesinambungan.

Dia juga berharap aksi tersebut dapat menginspirasi pihak lain

Wakil Presiden RI juga berharap program pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan holistik melalui berbagai aspek, dan dapat menyentuh internal dan eksternal perusahaaan.

Selain itu, dia juga menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar semua program bisa terlaksana dengan baik.

ISDA 2022 merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).

Penghargaan diberikan kepada perusahaan atau institusi, atas kontribusinya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Penghargaan tersebut juga ditujukan terhadap kontribusi nyata para pelaku, baik dari lingkungan korporasi, pemerintah, maupun lintas sektoral lainnya.

PT Kideco Jaya Agung (Kideco) anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk (INDY), meraih sejumlah penghargaan pada ajang Indonesia Sustainable Development Award (ISDA) 2022.

Kideco berhasil meraih 9 Platinum untuk kategori bidang program, dan meraih Terbaik 1 Direksi untuk kategori bidang perseorangan.

Kideco berhasil meraih The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate on SDGs for Social Pillars, The Most Committed Corporate on SDGs for Economy Pillars, The Most Committed Corporate on SDGs for Environment Pillars dan The Platinum Award.

Chief Legal dan Security Officer Kideco, Arif Kayanto, dalam sambutanya di acara tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pencapaian SDGs yang telah dicanangkan pemerintah.

“Sebagai perusahaan nasional, Kideco selalu berkomitmen terhadap upaya pencapaian SDGs yang telah dicanangkan Pemerintah, berkomitmen untuk terus melakukan inovasi serta memperkuat aspek ESG (Environmental, Social and Governance) dalam mewujudkan perusahaan yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan," tandasnya.