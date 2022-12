Ganjar Pranowo Bertemu Sandiaga Uno di Jakarta, Sebut Bicara Politik, Tapi Bukan Soal Pemilu 2024

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta.

Ganjar Pranowo menyebut mereka berdua berbicara mengenai politik.

Tapi pembicaraan politik tersebut bukan soal Pemilu 2024.

"Ya, ada momen politik sama Mas Sandi. Tadi politik jualan destinasi lokal. Paket wisata nusantara," kata Ganjar Pranowo ketika ditemui di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Politik jualan yang dimaksud Ganjar adalah mempromosikan pariwisata Jawa Tengah melalui program Kemenparekraf, yaitu 100 Paket Wisata Nusantara atau disebut juga 100 Pak Wisnu.

Ia hadir dalam The Weekly Brief with Sandi Uno dan berbincang bersama Sandiaga Uno mengenai pariwisata yang bisa ditawarkan Jawa Tengah.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai Pemilu 2024, Ganjar lebih memilih menjawab dengan guyon.

"Bagaimana dukungan dari partai yang masuk ke Bapak?" tanya seorang wartawan.

"Semua dukungan saya minta untuk ikut piknik (wisata di Indonesia saja)," jawab Ganjar diikuti tawa di sekelilingnya.

"Berarti PAN diajak piknik gitu, Pak?" kata wartawan lain.

"Iya," jawab Ganjar lalu memasuki mobil.

Politikus PDIP itu menegaskan pertemuan bersama Sandiaga Uno hanya soal pariwisata.

Sesaat setelah memasuki mobil, Ganjar sempat ditanya mengenai informasi apa lagi yang dibicarakan bersama Sandiaga Uno.

"Ada yang diinformasikan lagi tidak bersama Pak Sandi?" Tanya seorang wartawan.

"Yo, rahasia!" Jawab Ganjar.

Sebagai informasi, 100 Pak Wisnu merupakan program Kemenparekraf menggelorakan wisata lokal agar dapat mencapai 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan masyarakat di Indonesia pada 2023.

Program itu kemudian dikirim ke semua provinsi.

Lalu, masing-masing provinsi akan mengirimkan tiga paket wisata yang akan dikolaborasikan Kemenparekraf bersama agen perjalanan.