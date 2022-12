Google Year in Search 2022: Kata Kunci yang Trending Tahun Ini di Seluruh Dunia Melalui Google Year in Search 2022 Global, Anda bisa menemukan daftar pencarian dan kata kunci yang trending selama tahun 2022 di seluruh dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Laman pencarian Google telah meluncurkan Google Year in Search 2022 Global.

Melalui Google Year in Search 2022 Global, Anda bisa menemukan daftar pencarian dan kata kunci yang trending selama tahun 2022 secara global atau seluruh dunia.

Mulai dari film yang trending, artis, resep, lagu, acara TV hingga acara olahraga.

Diketahui, lagu yang paling banyak dicari di tahun 2022 secara global urutan pertama adalah lagu dari Keisya Levronka yang berjudul Tak Ingin Usai.

Selain itu, Tanah Lot, Bali, Indonesia adalah lokasi paling banyak dicari urutan nomor 3 di Google Maps.

Berikut adalah daftar Google Year in Search 2022 secara global atau seluruh dunia:

Lagu

1) Tak Ingin Usai - Keisya Levronka

2) Pasoori - Ali Sethi and Shae Gill

3) Glimpse of Us - Joji

4) Satru 2 - Denny Caknan and Happy Asmara

5) ミックスナッツ - Official Hige Dandism

Film

1) Thor: Love and Thunder

2) Black Adam

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Encanto

Google Maps: Tempat pemandangan terbaik

1) Sky Garden, London, United Kingdom

2) Setas de Sevilla, Seville, Spain

3) Tanah Lot, Bali, Indonesia

4) HeHa Ocean View, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

5) Ponta da Piedade, Lagos, Portugal

Pencarian

1) Wordle

2) India vs England

3) Ukraine

4) Queen Elizabeth

5) Ind vs SA