Lirik Lagu
Lirik Lagu Wild Flower - RM BTS feat Youjeen, Trending di YouTube Musik
Simak lirik Lagu Wild Flower - RM BTS feat Youjeen yang rilis pada 2 Desember 2022.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: bunga pradipta p
Tangkap layar kanal Youtube HYBE LABELS
Berikut ini lirik lagu Wild Flower dari RM BTS feat Youjeen.
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Wild Flower pada artikel berikut ini.
Petikan liriknya yakni 'Flower field, that's where I'm at'.
Lagu Sampaikan rilis pada 2 Desember 2022.
video klip yang diunggah oleh HYBE LABELS, sudah ditonton kurang lebih 18 juta view.
Sekaligus langsung menjadi Top 1 Trending di YouTube musik.
Lagu Wild Flower merupakan salah satu lagu debut solo RM BTS dalam albumnya yang berjudul Indigo.
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Lirik Lagu Wild Flower - RM BTS feat Youjeen
[Intro: RM]
Flower field, that's where I'm at
Open land, that's where I'm at
No name, that's what I have
No shame, I'm on my grave
Du bari ttange dachi aneul ttae
Dangsinui maeumi dangsineul neombol ttae
Sumber: TribunSolo.com
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