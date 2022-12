Lirik Lagu Wild Flower - RM BTS feat Youjeen, Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Wild Flower pada artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Flower field, that's where I'm at'.

Lagu Sampaikan rilis pada 2 Desember 2022.

video klip yang diunggah oleh HYBE LABELS, sudah ditonton kurang lebih 18 juta view.

Sekaligus langsung menjadi Top 1 Trending di YouTube musik.

Lagu Wild Flower merupakan salah satu lagu debut solo RM BTS dalam albumnya yang berjudul Indigo.

Lirik Lagu Wild Flower - RM BTS feat Youjeen

[Intro: RM]

Flower field, that's where I'm at

Open land, that's where I'm at

No name, that's what I have

No shame, I'm on my grave

Du bari ttange dachi aneul ttae

Dangsinui maeumi dangsineul neombol ttae