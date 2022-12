Kerja Nyata Majukan UMKM, Masyarakat Disebut Puas Kinerja Erick Thohir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan lembaga survei Poltracking Indonesia terbaru menyatakan masyarakat puas atas kinerja yang dilakukan oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir.

Berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Erick mencapai 59,4 persen atau tertinggi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyatakan kepuasan kinerja tersebut tidak lepas kerja nyata menteri andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi tersebut terhadap sektor UMKM.

"Sekarang ini permodalan menyasar ke UMKM cukup banyak. Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," kata Huda dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/12/2022).

Erick Thohir memang memiliki kepedulian tinggi terhadap sektor UMKM sejak awal memimpin Kementerian BUMN. Kepedulian ini kemudian direalisasikan dengan berbagai macam kebijakan dan program.

Untuk program, Erick Thohir memiliki KUR Mekaar, Sembrani Fund, Santripreneu dan Rumah BUMN.

Berbagai program tersebut memberikan bantuan pendanaan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM di Indonesia.

Dengan demikian UMKM dapat berkembang dan menjadi lebih maju sesuai denganbyang diharapkan.

Dalam hal kebijakan, Erick Thohir juga memastikan pengadaan perusahaan-perusahaan BUMN di bawah Rp 400 juta bisa melalui UMKM masyarakat.

Tak hanya itu, UMKM Indonesia juga difasilitasi tempat untuk menjual berbagai produk yang dihasilkan.

Seperti halnya PaDi UMKM yang merupakan sebuah marketplace digital milik BUMN.

Sedangkan secara offline pelaku UMKM difasilitasi dengan Sarinah, m bloc dan pos bloc. Ketiga tempat tersebut merupakan fasilitas milik BUMN untuk UMKM pilihan menjual hasil produksinya kepada masyarakat.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," pungkasnya.