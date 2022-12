Airbus Defence Klaim Kontrak Pengadaan A-400M Mulai Berlaku, TNI AU Siapkan Urusan Teknis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mulai mempersiapkan diri menyambut alutsista baru, yaitu pesawat Airbus 400 M (A-400M).

Persiapan tersebut berkaitan dengan hal teknis meliputi tempat dan maitananance atau perawatan.

Hal tersebut dilakukan agar pesawat dapat dioperasikan sesuai dengan aman.

"AU tentu tugasnya adalah bagaimana pada saat pesawat itu tiba di Indonesia, itu bisa dioperasikan sesuai spesifikasinya," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) Indan Gilang Buldansyah pada Kamis (15/12/2022).

Selain itu, persiapan juga dilakukan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), yaitu pilot dan teknisi.

"Kita juga akan menyiapkan penerbang-penerbang untuk mengoperasikan pesawaat tersebut, sekaligus menyiapkan engineer-engineer kita untuk bisa merawat dan mengoprasikan pesawat tersebut," kata Indan.

Sebagai informasi, perusahaan Airbus Defence telah mengumumkan berlakunya kontrak pengadaan A-400M secara efektif bagi Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan perusahaan asal Jerman itu melalui akun Twiter resmnya.

"Update on the #A400M for Indonesia: the contract has formally entered into force," tulis akun resmi Twitter @AirbusDefence pada Senin (12/12).

Airbus Defence juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesepuluh yang menjadi operator dari A-400M.

"We welcome Indonesia to the #A400M family as the 10th operator."

Diketahui sembilan negara yang terlebih dulu menjadi operator A-400M ialah Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Turki, Belgia, Luksemburg, Kazakhstan, dan Malaysia.