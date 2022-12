20 Caption Natal dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan, Bisa Kamu Bagikan di IG, FB dan Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Besok Minggu, (25/12/2022), umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari raya Natal.

Untuk merayakannya, kamu bisa memberi ucapan selamat Natal maupun mengunggah foto dengan caption bertema Natal.

Untuk itu, berikut Tribunnews.com rangkum caption Natal dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dikutip dari Shutterfly dan Countryliving:

Caption Natal di bawah ini bisa kamu bagikan di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya.

Caption Natal dengan Bahasa Inggris

1. Have yourself a Merry little Christmas.

Baca juga: Lagu Natal Baru Terbaik 2022: Single On The 25th, Groovy Xmas hingga Kid On Christmas

2. Sweater Weather is Better Together.

3. Make it a December to Remember.

4. The Best Way to Spread Christmas Cheer is to Sing Loud for All to Hear.

5. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!

6. Ho, ho, ho, Merry Christmas.

7. Keep Calm and Have a Merry Christmas.

8. Winter is Coming.

9. It’s feeling a lot like Christmas.