Kapolri Tunjuk Brigjen Tabana Bangun Jadi Kapolda Kepri Gantikan Irjen Aris Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram rahasia terkait mutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di Korps Bhayangkara.

Satu di antaranya yang kena mutasi ialah Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Aris Budiman.

Adapun rotasi itu berdasarkan surat telegram rahasia dengan nomor ST/2775/XII/KEP/2022.

Surat itu ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 23 Desember 2022.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pun membenarkan adanya surat telegram tersebut.

Ia menuturkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran struktur organisasi.

"Bener info dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Dalam surat telegram itu, Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Binkar SSDM Polri.

Dia bakal digantikan oleh Brigjen Tabana Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Kemudian Irjen Agung Wicaksono dimutasikan dari Kapolda Bengkulu menjadi perwira tinggi Polda Bengkulu. Dia dirotasi dalam rangka pensiun.

Nantinya, posisi Irjen Agung Wicaksono sebagai Kapolda Bengkulu bakal digantikan oleh Irjen Pol Armed Wijaya.

Adapun Irjen Armed Wijaya sebelumnya menjabat sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri yang ditugaskan di Kemenkopolhukam.

Kapolri juga merotasi Komjen Tomsi Tohir yang sebelumnya menjabat Sahlisospol Kapolri menjadi perwira tinggi Polri di Bareskrim.

Nantinya, dia bakal ditugaskan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun Brigjen Pol Rudi Setiawan bakal diangkat menjadi Sahlisospol Kapolri menggantikan Komjen Tomsi Tohir.

Brigjen Rudi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.