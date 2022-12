Daftar Lengkap Nama-nama 146 Kapolres Baru yang Dimutasi dan Diangkat Kapolri, Termasuk 2 Kapolda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram.

Surat telegram tertanggal 23 Desember 2022 berisi mutasi dan rotasi jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di lingkup Polri.

Rinciannya yakni surat telegram nomor ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel, ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel dan ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel.

Total terdapat 704 personel Polri yang mengalami mutasi dan rotasi jabatan, 77 di antaranya dimutasi dalam rangka pensiun.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut mutasi dan rotasi di tubuh Polri merupakan hal yang biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Irjen Dedi Prasetyo, Sabtu (24/12/2022).

Dari empat STR tersebut ternyata 146 diantaranya merupakan posisi pimpinan polisi di markas tingkat kabupaten/kota yang diemban oleh Kapolres maupun kapolresta mulai dari Aceh hingga Papua.

Adapun STR tersebut ditandatangani oleh AS SDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada.

Berikut ini adalah daftar rotasi dan mutasi 146 Kapolres di Indonesia:

1. AKBP Aris Sulistiono Wadirintelkam Polda Kepulauan Babel diangkat menjadi Kapolresta Bengkulu

2. Kapolres Pangkalpinang, AKBP Dwi Budi Murtiono diangkat menjadi Kapolres Bangka Tengah, Polda Kepulauan Babel

3. Wakapolresta Surakarta, AKBP Gatot Yulianto diangkat jadi Kapolresta Pangkalpinang, Polda Kepulauan Babel

4. Wakapolresta Padang, Polda Sumbar, AKBP Yessi Kurniati diangkat menjadi Kapolresta Bukittinggi, Polda Sumbar

5. Kapolres Bukittinggi AKBP Wahyuni Sri Lestari, diangakat menjadi Kapolres Payakumbuh, Polda Sumbar

6. Dirtahti Polda Jateng, AKBP Fannky Ani Sugiharto diangkat menjadi Kapolres Cilacap, Polda Jateng

7. Sekrpi Wakapolri SPRIPIM Polri AKBP Dedy Anung Kurniawan diangkat menjadi Kapolres Grobogan, Polda Jateng

8. Dirresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Aris Supriyono diangkat menjadi Kapolresta Sleman, Polda DIY

9. Kapolres Wonogiri, AKBP Dydit Dwi Susanto diangkat menjadi Kapolres Kudus Polda Jateng

10. Kasatpatwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah diangkat menjadi Kapolres Wonogiri, Polda Jateng

11. Kapolres Tarakan, Polda Kalimantan Utara (Kaltara), AKBP Taufik Nurmandia diangkat menjadi Kapolres Nunukan Polda Kaltara

12. Kapolres Bulungan, Polda Kaltara AKBP Ronaldo Maradona diangkat menjadi Kapolres Tarakan, Polda Kaltara.

13. Wadirreskrimsus Polda Kaltara, AKBP Agus Nugraha diangkat menjadi Kapolresta Bulungan, Polda Kaltara

14. Kabagdalpers RO SDM Polda Gorontalo, AKBP Ade Permana diangkat menjadi Kapolresta Gorontalo Kota

15. Kapolres Tidore, Polda Maluku Utara, AKBP Setyo Agus Hermawan diangkat menjadi Kapolres Halmahera Timur

16. Wadirreskrimum Polda Maluku Utara, AKBP Yury Nurhidayat diangkat menjadi Kapolresta Tidore

17. Wadirintelkam Polda Papua Barat, AKBP RB. Simangunsong diangkat menjadi Kapolresta Manokwari

18. Auditor Kepolsiian Madya tingkat III Itwasda Polda Papua Barat, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto diangkat sebagai Kapolresta Sorong Kota

19. Kapolres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat, AKBP Hendra Yosef Kumontoy diangkat sebagai Kapolres Karanganyar, Polda Jateng

20. Kapolres Kayong Utara, Polda Kalimantan Barat, AKBP Arief Hidayat diangkat sebagai Kapolres Kayong Utara

21. Kasubbagpenint Bagpensat Ropenmas Divhumas Polri, AKBP Achmad Dharmianto diangkat menjadi Kapolres Kayong Utara, Polda Kalimantan Barat

22. Kapolres Nganjuk, Polda Jatim, AKBP Boy Jeckson Situmorang diangkat menjadi Kapolres Lumajang

23. Kapolres Bojonegoro Polda Jatim, AKBP Muhammad diangkat sebagai Kapolres Nganjuk

24. Kapolres Pamekasan Polda Jatim, AKBP Rogib Triyanto diangkat sebagai Kapolres Bojonegoro Polda Jatim

25. Pamen Korlantas Polri AKBP Satria permana diangkat menjadi Kapolres Pamekasan Polda Jatim

26. Koorspripim Polda NTB, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi diangkat menjadi Kapolres Lombok Barat

27. Kapolres Blitar, Polda jatim, AKBP Adhitya Panji Anom diangkat menjadi Kapolres Gresik

28. Kapolres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara, AKBP Anhar Arlia Rangkuti diangkat menjadi Kapolres Blitar, Polda Jatim

29. Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, AKBP James Hasudungan diangkat menjadi Kapolres Labuhan Batu

30. Danyontar Tingkat I Mentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri, AKBP Dodik Susianto diangkat menjadi Kapolres Barru Polda Sulawesi Selatan

31. Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Feria Kurniawan, diangkat menjadi Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah

32. Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat, AKNP Saufi Salamun diangkat menjadi Kapolres Batang, Polda Jawa Tengah

33. Wakapolres Metro Jakarta aBarat, AKNP Bismo Teguh Prakoso diangkat sebagai Kapolresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat

34. Kapolres Brebes, Polda Jawa Tengah, AKBP Faisal Febrianto diangkat sebagai Kapolres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya

35. Kapolres Pelalawan, Polda Riau, AKBP Guntur Muhammad Tariq diangkat menjadi Kapolres Brebes

36. Danyon Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Timur, AKBP Suwinto diangkat menjadi Kapolres Pelalawan, Polda Riau

37. Kapolres Magelang, Jawa Tengah, AKBP Mochammad Sajarod Zakun diangkat menjadi Kapolres Tegal

38. Kasubbagmutjabpamenti Bagmutjab Robinkar SSDM Polri, AKBP Ruruh Wicaksono sebagai Kapolresta Magelang, Polda Jawa Tengah

39. Kapolres Semarang, Polda Jateng, AKBP Yovan Fatika Handhiska Aprilaya diangkat menjadi Kapolres Pemalang

40. Kasubbagkarpa Bagpangkat Robinkar SSDM Polri, AKBP Achmad Oka Mahendra diangkat menjadi Kapolres Semarang, Polda Jawa Tengah

41. Kasat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto diangkat menjadi Kapolres Situbondo

42. Kapolres Morowali Utara, AKBP Ade Nuramdani, Polda Sulawesi Tengah diangkat menjadi Kapolres Banggai

43. Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, AKBP Imam Wijayanto diangkat menjadi Kapolres Morowali Utara

44. Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol Ahmad Fuady diangkat menjadi Kapolres Metro Depok, Polda Metro Jaya

45. Kapolres Soppeng, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), AKBP Santiaji diangkat menjadi Kapolres Pinrang

46. Kapolres Palopo, Polda Sulawesi Selatan, AKBP Muh. Yusuf Usman diangkat menjadi Kapolres Soppeng

47. Kanit 4 Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, AKBP Safi’i Nafsikin diangkat menjadi Kapolres Palopo, Polda Sulsel

48. Kapolres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara (Sumut), AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang diangkat menjadi Kapolres Langkat

49. Kapolres Samosir Polda Sumut, AKBP Josua N.A.M Tampubolon diangat menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan

50. Kanit 2 Subdit V, Dittipideksus, Bareskrim Polri, AKBP Yogie Hardiman diangkat menjadi Kapolres Samosir, Polda Sumut

